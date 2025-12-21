外れない「輪」が付いた、「かなうわバット」。「絶対に落ちない」という願いが込められた合格祈願の縁起物です。岐阜県の下呂温泉合掌村では、きょう、発案者の河原良昭さんによる名前の書き入れが行われ、待ち時間も勉強を続ける受験生の姿が見られました。受験生「自分の将来に向けしっかり勉強して、志望校に入れるように頑張ります」