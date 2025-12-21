■バレーボール 全日本選手権大会・決勝ウルフドッグス名古屋3ー0ヴォレアス北海道（21日、京王アリーナTOKYO）バレーボールの日本一決定戦、全日本選手権の決勝はSVリーグ7位のウルフドッグス名古屋がセットカウント3ー0でヴォレアス北海道に勝利し、4大会ぶり3度目の優勝。創部以来初の決勝だったヴォレアスは初タイトルに手が届かなかった。ヴォレアスは24〜25のSVリーグでは8勝36敗の最下位、今季も4勝10敗で7位、それでもこ