長野市の善光寺で、正月に本堂に供える餅をつく伝統行事「おそなえつき」が行われました。住職たちが順番に、2斗3升のもち米をつきました。つきあがると、ヒノキで作られた枠に入れて形を整えます。善光寺のお供え餅は5段で、大みそかに本堂のご本尊に供えられます。