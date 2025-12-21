■全国の22日（月・冬至）の天気低気圧や前線は東へ離れ、寒気が流れ込んできそうです。日本海側は雲が多く、午前を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。ふぶく所もありそうです。太平洋側は、晴れる所が多く、空気が乾燥しそうです。朝の最低気温は、全国的に平年より高めですが、21日より大幅に低く、北海道は0℃以下の見込みです。最高気温は、北日本を中心に21日より10℃以上低く、年末らしい寒さとなるでしょう。寒さ対策を