若林仏具製作所が運営する「京仏壇ミュージアム」＝京都市下京区京都市にあるビルのワンフロアに、金色に輝く絢爛豪華な仏壇がずらりと並ぶ。仏壇・仏具製造販売の老舗、若林仏具製作所が運営する「京仏壇ミュージアム」のコレクションだ。製作には彫刻や漆塗り、彩色といったさまざまな工程があり、京都の伝統工芸や職人技の「結晶」を堪能できる。ミュージアムは本店ビル5階にある。中に入ると、壁面には11基の仏壇が並んで