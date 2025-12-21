21日（日）、京王アリーナTOKYOで令和7年度天皇杯 全日本バレーボール選手権大会の決勝が行われ、ヴォレアス北海道とウルフドッグス名古屋が対戦した。 クラブ史上初めて決勝に進出したヴォレアスと4大会ぶり3度目の優勝を目指すWD名古屋。今シーズンのSVリーグでは2試合を戦い、どちらもWD名古屋がフルセットで勝利している。 ヴォレアスは山岸隼、メルト・タンメアル、張育陞、染野輝、三