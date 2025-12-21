タレントのゆきぽよこと木村有希（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。フィリピンで親戚たちと撮影した集合写真を公開した。【写真】「顔立ち大好き過ぎます」ゆきぽよが公開したフィリピンでの親戚“大集合ショット”※5枚目ゆきぽよはフィリピン国旗の絵文字を添え、ビキニ姿でプールを楽しむ様子を披露。続けて「フィリピンには親戚がいっぱいみーんなゆきの家族」とつづり、多くの親戚に囲まれたにぎやかな集合