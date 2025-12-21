元ＳＫＥ４８で俳優の北野瑠華（２６）が２１日、都内で２ｎｄ写真集「ヴィーナスの、誕生」（白夜書房）発売記念イベントを開催した。昨年９月に発売して大ヒットした初写真集「触れて、みる？」に続く待望の２冊目で「（１ｓｔ写真集を超えないといけない）プレッシャーを感じながら撮影した」と振り返り、「今回もほぼ着ていない状態。前回にはなかった大人っぽい表情で固めた」と前作同様に攻めた上で大人な一面を加えた。