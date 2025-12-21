台湾の台北中心部で男が無差別に通行人を切り付け14人を殺傷した事件で、男が宿泊していた部屋から押収されたタブレット端末に「犯行計画書」が保存されていたと台湾メディアが報じました。この事件はおととい、台北駅の出口で張文容疑者が発煙弾を投げたうえ、台北駅や近くの繁華街で相次いで通行人を切り付けたものです。これまでに3人が死亡したほか、11人が重軽傷を負っています。張容疑者は事件の数日前からホテルに宿泊して