実写ドラマ『ONE PIECE』（ワンピース）のシーズン2「INTO THE GRANDLINE」が、動画配信サービス・Netflixにて2026年3月10日に世界独占配信される。初登場となるチョッパーの各国の吹替担当が解禁され、日本語吹き替え版キャストはアニメ版と同じく大谷育江が担当する。【動画】動く実写版のチョッパー！ドラマ『ONE PIECE』最新映像また、同じくシーズン2から登場するミス・オールサンデーの日本語吹き替え版キャストが山口由