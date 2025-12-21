５年９カ月の内勤生活を終えて１０月から競馬記者に復帰。ここまで２カ月半、かなり中身の濃い毎日を過ごせている。高いテンションで仕事ができている最大の理由は、長く懇意にしている手塚久師が管理するマスカレードボールの大活躍。天皇賞・秋の見事な差し切りＶ、そして欧州年度代表馬カランダガンと壮絶なマッチレースを演じたジャパンＣ２着。歴史に残る強烈なインパクトを残したサラブレッドを間近で見ることができ、さら