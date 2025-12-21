あらゆる公営競技の“グランプリ”を取材してきたことはちょっとした自慢である。ＫＥＩＲＩＮグランプリにオートレースのスーパースター王座決定戦。１４年ボートレースグランプリ（平和島）では、茅原悠紀が大外６コースから差し切って優勝賞金１億円を獲得した。今年スポニチを卒業された梁島幸子先輩が３連単５万円超を的中。あの時見せたドヤ顔はいまも脳裏に焼きついている。生まれてこのかた、競馬とはほぼ無縁だった私だ