ファン投票１位のレガレイラが牝馬初の連覇を達成するとみている。昨年同様、エリザベス女王杯からの参戦。直線で挟まれてバランスを崩す不利が響いた昨年（５着）とは一転、今年は別馬のような強さを発揮した。中段追走から４角で仕掛け、直線外に持ち出すと、１馬身３／４突き抜ける完勝。骨折明けだった宝塚記念は１１着に敗れたが、オールカマーに続く連勝で完全復活を果たした。騎乗した戸崎がお立ち台で「ベリーベリーホー