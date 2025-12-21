この原稿は出張中の香港で執筆中。１０日のハッピーバレーで開催された「２０２５ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ」にはＪＲＡからルメールが出場。残念ながら８位タイで終わったが、大会後は「ハッピーバレーは奇麗で特別な競馬場だけど、かなりトリッキーで難しい。外枠の馬ばかりだったので、騎乗停止や罰金などがなくてよかった（笑い）」と正直に明かした。香港遠征後も国内で３つのＧ１が