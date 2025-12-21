6年目の今季自身初の規定打席に到達し、最高出塁率のタイトルを獲得したソフトバンク・柳町達。開幕から順風満帆なわけではなかった。オープン戦で16試合に出場して打率.216、開幕を二軍で迎えた。4月1日に一軍登録されると、シーズン序盤は代打での出場が多く、一時打率.118まで落ち込んだが、4月23日のオリックス戦で猛打賞、続く25日の楽天戦で2安打すると、打率は一気に.292まで上がる。27日の楽天戦でも3安打し、打率.355