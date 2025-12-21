女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が２１日、岡山・倉敷市で自身主催の「渋野日向子杯第４回岡山県小学生ソフトボール大会」に参加した。地元・岡山で開催し、今回で４回目を数える恒例イベント。小学生のころプレーし、ソフトボールを愛する渋野は始球式に登場し、小学生向けにゴルフ教室も行った。閉会式後のサイン会でも地元小学生と交流した。渋野は閉会式で「大会も４回目でたくさんの方にご支援、ご尽力いた