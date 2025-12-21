今回は筆者の知人Aさんのお話です。結婚を前提にした彼氏ができたAさん。彼氏が自分を友人に紹介したいと言ってくれました。たくさんの彼の友人たちから賑やかに迎え入れられ、幸せいっぱいな気持ちでいました。しかし、その中の1人の女性から発せられた「ある一言」でAさんにモヤモヤと怒りが湧き起こってきました。その後、一体どうなったのでしょうか？ 彼氏の女友達から「今までとタイプ違うね」