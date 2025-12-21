misonoは倖田來未の妹として17歳で歌手デビュー。現在はマルチタレントとして活躍しながら月商300万円のラーメン店も経営している。misonoの“ラーメン道”と接客スキルに『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】300万円を売り上げる「MISOラーメン」misonoが経営する「人類みなウチのラーメン」は大阪・心斎橋にある。看板メニューのMISOラーメンは、北海道味噌を使用し、甘みのあとにくる辛味が癖にな