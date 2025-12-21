日銀は19日、政策金利を30年ぶりの高さとなる0.75％に引き上げることを決めた。債券市場では、長期金利の上昇に弾みがつき、代表的な指標となる新発10年物国債の利回りが2％を突破した一方で、円相場は一時1ドル＝157円台後半まで値下がりし、円安が加速した。総裁会見以降157円台に日銀が決定内容を公表する前の正午ごろ、円相場は、1ドル＝155円台後半で推移していた。公表を受け、いったん155円台半ばへと円高方向に進んだあと