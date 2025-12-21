【ベルリン＝工藤彩香】独東部マクデブルクのクリスマスマーケットに車が突っ込み、６人が死亡した事件から１年となった２０日、現場近くの教会で追悼式典が開かれた。式典に出席したメルツ首相は「共に今日のことを思い、悲しみ、互いに支え合うことで慰めと力を見いだせるよう願う」と述べ、政府として今後も被害者支援に取り組むと強調した。事件で母親を亡くした女性も登壇し、「子供たちのクリスマスの願いはただ一つ。