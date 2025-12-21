住宅の価格高騰に対応するため、政府が長期固定型金利の住宅ローン「フラット35」の融資限度額を1億2000万円に引き上げる方向で調整していることがわかりました。「フラット35」は最長35年の固定金利の住宅ローンで、現在は最大8000万円を借りられますが、住宅価格は都心部を中心に上昇が続いています。政府与党関係者によりますと、2005年から据え置かれている融資の限度額を1億2000万円に引き上げ、金利についても3年程度、本来