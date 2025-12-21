◆バレーボール▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯）最終日男子決勝名古屋３―０（２５―２３、２５―２２、２５―２３）Ｖ北海道（２１日、京王アリーナ東京）男子は、今季大同生命ＳＶリーグ４位の名古屋が４大会ぶり３度目の日本一に輝いた。今大会で快進撃を続け、初の決勝進出していた同７位のＶ北海道に対し、貫禄のストレート勝ちで栄冠をつかんだ。勢いを封じた。名古屋の決勝の相手はＶ北海道。準々決勝で昨季