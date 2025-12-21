◇全国高校駅伝・男子第７６回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、７区間４２・１９５キロ）福島・学法石川が２時間０分３６秒の日本高校最高記録で福島県勢として初優勝した。２０２３年に長野・佐久長聖がマークした従来の記録（２時間１分０秒）を２４秒更新した。２位の宮城・仙台育英も２時間０分５９秒で、従来の日本高校最高記録を超える好タイムだった。３位に岡山・倉敷が続いた。前回２位の福岡・大牟田から選手