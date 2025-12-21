ＪＲＡは１２月２１日、サウジアラビア、韓国など世界も股にかけ国内外重賞５勝をマークしたリメイク（牡６歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道・新冠町のノースヒルズで種牡馬になる予定。同馬は２２年カペラＳで重賞初制覇を飾ると、２３、２４年のコリアスプリントを連覇するなど海外でも活躍した。地方交流なども含め重賞５勝で、通算２２戦９勝（海外９戦３勝、地方