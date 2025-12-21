牡羊座・女性の運勢 自分のなかで何かが決着（もしくは落とし前）がつくイメージのとき。ここまでの牡羊座は、意欲は十分あるものの自分のなかの何かが整わず、なかなか思いきった一歩を踏み出せないでいました。ややいらだちがちな反面、「これはこれでいいのかな」と思い、揺れ動く時期だったでしょう。が、「まあ…それでもそろそろ何かやってみるか」に気持ちが触れるのが今週かな。あまり難しく大げさに考えず、「でき