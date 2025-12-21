双子座・女性の運勢 人からのアドバイス、何ならちょっとした言動からヒントを受け取り、自分の古いこだわりやしんどさ、否定感などが崩れていくかもしれないタイミングです。自分でも「これはいい加減なくさないとなあ」とは思っていて、でもなかなかそうできなかった何かに対し、終止符を打つようなできごとなのかも。理想は「なくなったわけではないが、でもだいぶどうでもよくなった」かな。意識しなくなっただけでも大成功。