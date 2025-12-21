蟹座・女性の運勢 社会面での展開やそこで会う誰かの言動がきっかけとなり、「もうこの悩みとはお別れだな」と悟る重要なタイミングです。蟹座には何か長く思いきれない気持ちがあったのかもしれません。それを自分なりに手放すよう、ここまでも行動を重ねてきましたが、その最後は現実的な展開があと押ししてくれるのでは。「新しい考えや状況がドーンと入ってきて、古いものに意識を向ける機会が激減」。こういう状況かも