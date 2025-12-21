ＪＲＡは１２月２１日、富田暁騎手＝栗東・フリー＝の来年１月１０日から１７日まで（開催日４日間を含む）の騎乗停止処分を発表した。キントラダンサーに騎乗した中京１２Ｒの最後の直線で、外側に斜行し、８番・ビップジーニーの進路が狭くなったため。