獅子座・女性の運勢 強く心惹かれ、やってみたい＆手に入れたいと思うものが見つかるかもしれません。それは獅子座にとって、とても強烈な思いで、結果、長く自分のなかにあったある種の制限や不安感から意識がふっと離れそうです。本来どこか苦手で警戒していたものなのに、それに惹かれすぎて一瞬忘れて手を伸ばしてしまう。そんな感じかな。ただこれをきっかけに、長く手放せなかったものは時間とともに一気に離れていくでしょ