天秤座・女性の運勢 誰かの言動やふと起こったできごとがきっかけで、「そうか、もう、これじゃなくてもいいのか」と気づきそうなタイミング。おそらくそれは仕事のしかたや状況にかかわる何かで、今後に向け変えていこうとはしているものの、まだすべては更新できていない。そういうものなのでしょう。が、新たな刺激を受け「自分はこれにこだわる、これしかできないと思う必要はないのだな」とわからせてくれるのがいまなのでは