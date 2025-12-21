射手座・女性の運勢 自分のなかで何か発見をしそうなとき。それは家族や日常生活にかかわる内容で、射手座は長いあいだ改善を試みてきたけれど、「なかなかすっきりさせることができない」。そんな思いも抱えてきたのでしょう。が、いま思いつくことはその射手座の心理的負担を解消するものなのかも。「そんなに真面目に考えなくていいんじゃないか？」（たとえば）みたいな。たしかに過度な責任感を抱いたせいで気が重くなり結果