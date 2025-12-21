水瓶座・女性の運勢 誰かから重要なヒントを受け取るとき。たぶんここ最近、「人の言動が妙に気になり、何だかモヤモヤする」な展開は多かったのでは。方向性としてそれは水瓶座の価値観や仕事のやり方などに関することで、自分でも「更新していきたいが、なかなかうまくできない」と思っていた部分に対し、周囲の誰かはそこをやすやすとクリアしているように感じたからでしょう。で、今週はもっとダイレクトに「もっとこうすれば