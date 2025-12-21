女優、モデルの冨永愛（４３）が２０日、妊娠を発表した。「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と自身のインスタグラムで公表した。山本一賢は３９歳。身長１８０センチ。冨永は２００９年４月、当時パリに住むパティシエの男性と離婚。シングルマザーとして息子・章胤（２０）を育てた。章胤は身長１８９センチ。モデルとしてデビューを果たし、注目を集めている。冨