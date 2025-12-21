「江戸の祭典」（２１日、江戸川）１号艇の飯山泰（４７）＝東京・８１期・Ａ１＝がインからコンマ１５のトップＳを決めて逃げ快勝。通算４９回目、江戸川では１０回目の優勝を飾った。差してバックで伸びた是沢孝宏（滋賀）が権藤俊光（大阪）に競り勝って２着、権藤は井上忠政（大阪）を抑えて３着だった。２０２３年１２月の戸田・デイリースポーツ杯ゴールドカップ以来、約２年ぶりの優勝を決めた飯山。「しばらく勝って