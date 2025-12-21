パッキングの基本の考え方パッキングとは、旅行や出張の際に荷物をカバンやスーツケースに詰める作業のこと。「ただ詰めるだけでしょ？」と思うかもしれませんが、実はパッキングには押さえるべき基本の考え方があります。それは「必要最低限の荷物を、使いやすく、コンパクトに詰める」こと！この基本を意識するだけで、荷物の取り出しやすさが格段にアップします。衣類のシワや液体物の漏れも防げて、使うときに困ることがありま