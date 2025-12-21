洋菓子のバリエーションが豊富！「MAISON PEANUTS CHIBA」「ピーナッツカヌレギフトボックス 」9個入り2916円落花生の最高品種とされる八街産「千葉半立」をはじめ、厳選した千葉産の素材を使った洋菓子店です。大切な人へのおみやげにぴったりの「ピーナッツカヌレ」は、しっとり食感のフランス菓子。キャラメルのような香ばしさとピーナッツの香りを楽しめます。「ピーナッツバターサブレ（Rich)」756円「ピーナッツバターサブレ