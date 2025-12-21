『2025 Melon Music Awards（MMA）』で、K-POP第3世代を代表するアーティストたちの健在ぶりが改めて証明された。G-DRAGONとジェニーが大賞を受賞し、EXOが8年ぶりに完全体で帰還するなど、“K-POPの原点”を感じさせる一夜となった。【注目】「MMA2025」、“チケット強制キャンセル”疑惑浮上12月20日、ソウル・高尺スカイドームで開催された『2025 Melon Music Awards』には、ハンロロ、Hearts2Hearts、KiiiKiii、BOYNEXTDOOR、N