21日、静岡市で全国から集まった高校生の書道チームが技を競う「書道パフォーマンスアワード」が開催され会場は熱気に包まれました。（高校生の円陣）「いくぞ！おー！」毎年開催されているこの大会は、団体で取り組む書道パフォーマンスを通じて、創造性や表現力を競い合うものです。静岡市清水区にあるエスパルスドリームプラザで行われた本選には、予選を勝ち抜いた12チームが参戦。