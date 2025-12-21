住宅価格の高騰を受け、政府は長期固定型の住宅ローン「フラット35」の融資限度額をいまの8000万円から1億2000万円に引き上げる方針であることが分かりました。「フラット35」は、住宅金融支援機構が民間の金融機関と連携して提供する最長35年の固定金利の住宅ローンです。政府関係者によりますと、住宅価格の高騰を受け、融資限度額を今の8000万円から1億2000万円に引き上げる方針だということです。限度額の引き上げは2005年以来