自民党の古屋圭司選挙対策委員長は２１日、岐阜県中津川市で講演し、衆院解散・総選挙について「高市首相は仕事師だ。一つ一つ成果を挙げ、国民から評価をされ、最も良いタイミングで解散に打って出るだろう」との見方を示した。「その環境をしっかり作り上げるのが私の仕事だ」とも語った。