お笑いタレント、コロッケ（65）が21日、東京・銀座の「東京相撲祭（フェスティバル）IN GINZA」で「子ども食堂クリスマスチャリティーイベント」（こどもピースネットワーク主催）に出席した。東京・練馬の「てへっ！こども食堂」、荒川の「こども食堂サザンクロス」から招待された20人の子どもが、食事をしながら、土俵の上で元力士の海渡と松乃海から決まり手の説明、四股の踏み方、すり足の実技指導を受けた。そしてコロッケが