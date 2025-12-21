言葉に共通するひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見すると別々の言葉ですが、ある共通点に気づくとスッと答えが見えてきます。問題：□□こ、□□がき、ち□□□に共通して入るひらがなは何でしょうか？□□こ□□がきち□□ヒント：単語の1つには、食べ物の名前が含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：すじ正解は「すじ」でした。▼解説それぞれの言葉に「すじ」を入れると、すじこ（筋子）すじがき（筋書き）