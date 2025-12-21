ÈÓÅç¡õ¾®Àô¤Ç?´Ú¹ñ2¿ÍÎ¹?½Ð±éÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¤È¾®Àôº£Æü»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¥Ï¡¼¥È¡¦¥ì¥¤¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æé¤ò°Ï¤ó¤Ç´Ú¹ñ¾ÆÃñ¤Î¥°¥é¥¹¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë2¿Í¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2026.1.3.(ÅÚ)19:00¡Á¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÂèÆóÃÆ´Ú¹ñ¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¾®Àôº£Æü»Ò ¤µ¤ó¤È2¿ÍÎ¹¡ØÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¾®Àôº£