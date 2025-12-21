勝点３獲得に貢献した。斉藤光毅が所属するQPRは現地12月20日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第22節でレスターとホームで対戦。４−１で勝利した。斉藤はこの試合に先発し、開始２分にさっそく先制点を奪う。右サイドからのクロスに味方が合わせたがミートできず、ファーに流れたボールに斉藤が即座に反応。頭に当ててゴールに押し込んだ。 試合後に現地メディア『West London Sport』が採点記事を掲載。