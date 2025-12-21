東京都心では朝から断続的に雨が降っていますが、最高気温18.4℃を観測し、11月上旬並みの暖かさとなりました。東京・上野動物園では、きょうがパンダを事前申し込みなしで観覧できる最終日とあって開園前から長い行列ができ、およそ4000人以上が訪れたということです。一方、今後は北風の影響であすの朝にかけて気温が下がり、12月下旬並みの寒さに戻るということで、寒暖差に注意が必要です。