ラグビーのNTTリーグワン1部第2節最終日は21日、静岡県のヤマハスタジアムなどで行われ、3連覇を目指すBL東京が静岡を26―22で下し、初勝利（1敗）を挙げた。後半24分にCTBタマニバルのトライで逆転した。埼玉は浦安を37―19で退けて2連勝。フッカー坂手が3トライと活躍した。静岡、浦安は1勝1敗。神戸は三重に28―23で、相模原は横浜に17―10で勝ち、ともに1勝1敗とした。三重、横浜は2連敗。