柔道で初開催の全日本学生男女混合団体大会最終日は21日、静岡県の沼津市総合体育館で行われ、決勝で筑波大が東海大に4―0で快勝し、初代王者となった。混合団体は男女各3人の6人制で争う。筑波大は決勝で、男子90キロ超級に出場した入来巨助、女子57キロ級のトーレス・カミラらが勝った。国士舘大、日大が3位だった。大会は五輪種目の混合団体の浸透を目的に新設され、今大会には24チームが参加した。