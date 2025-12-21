ハンドボールの日本選手権最終日は21日、広島市のコジマホールディングス中区スポーツセンターでリーグH勢による男女の決勝が行われ、男子は豊田合成名古屋が6年連続7度目の優勝を果たし、女子はブルーサクヤ鹿児島が7年ぶり3度目の頂点に立った。豊田合成名古屋はジークスター東京に41―31で快勝。ブルーサクヤ鹿児島はハニービー石川を26―23で下した。