ライスボウルに向け練習するオービックの坊農主将（左端）ら＝千葉県習志野市アメリカンフットボールの日本選手権「ライスボウル」（来年1月3日・東京ドーム）でパナソニックと対戦するオービックの主力選手らが21日、千葉県習志野市で記者会見し、DBの坊農賢吾主将は「純粋に楽しみ。リーグを盛り上げるためにも、クラブチームが日本一になる必要性を感じている」と意気込んだ。会見前に練習を公開し、攻守の連係を確認した。