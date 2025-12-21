女優の長谷川京子（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「@professionalcx8クランクアップしました」と書き出した長谷川。26年1月8日スタートのフジテレビ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（木曜後10・00）の撮影が終了したことを報告した。「2026.1月期木曜日10pm〜です」と宣伝。花束と共に笑う写真を添えて「観てくださいね！」と呼びかけた。ファンからは「撮影お疲れ様でした」「ス